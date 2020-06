DEMI-FINALE - Antoine Delie lance un "SOS d'un terrien en détresse"

Au programme de la demi-finale de “The Voice”, ce samedi 6 juin 2020 sur TF1, Antoine Delie veut décrocher sa place en finale dans l’équipe de Marc Lavoine.

Depuis le début de l’aventure, Antoine Delie est un “ovni” pour son coach Marc Lavoine. Le jeune talent belge ne cesse d’étonner et d’émouvoir étape après étape. Celui qui peine encore à réaliser qu’il est en demi-finale, avoue sans pudeur que The Voice a déjà changé sa vie. “Depuis que je suis petit, je me suis toujours senti un peu différent. C’était mon rêve d’être accepté un jour tel que je suis et surtout d’être là sans me soucier de ce que les autres peuvent bien penser de moi,” raconte Antoine. Sur la scène de The Voice, il est heureux d’avoir pu être lui-même. “Et si j’ai touché des gens, j’ai déjà tout gagné,” avoue-t-il. Mais il reste encore une dernière audition avant la grande finale de The Voice. Alors, pour convaincre les téléspectateurs de le soutenir, Antoine a choisi d’interpréter “SOS d’un terrien en détresse” de Daniel Balavoine.

Les coachs sont debout pour l’applaudir. Marc Lavoine est très fier du parcours de son petit protégé. “J’ai beaucoup de gratitude pour tout ce qu’il m’a apporté,” remercie le coach. “Je trouve qu’il a fait une version merveilleuse en respectant ceux qui l’ont chanté avant lui”. En duplex depuis Montréal, Lara Fabian témoigne de cette “faculté” d’Antoine “de transmettre des émotions même à des milliers de kilomètres. Il a cette habilité d’être lui et son ancrage est d’ailleurs. Ça fait vraiment de lui quelqu’un d'exceptionnel,” confie Lara Fabian. Antoine Delie sera-t-il l’un des quatre finalistes de The Voice 2020 ? Maintenant, c’est au public de décider ! A la fin de l’émission, les douze talents ont été soumis aux votes des téléspectateurs. Ces derniers ont choisi de qualifier en finale : Abi, Tom Rochet, Gustine et Antoine Delie.

Direction la finale pour Antoine Delie !