DEMI-FINALE - Ifé revisite "Ne me quitte pas" de Jacques Brel

Au programme de la demi-finale de “The Voice”, ce samedi 6 juin 2020 sur TF1, Ifé veut décrocher sa place en finale dans l’équipe de Marc Lavoine.

Sur scène, c’est incontestable. Ifé est habité ! Il est intense, brut, et ce que l’on retient de lui, c’est cette émotion vive qu’il déclenche à chaque fois. “Cette aventure a été belle,” se souvient Ifé. “L’audition à l’aveugle m’a permis de libérer des choses en rendant hommage à mon petit frère”. Depuis le début, il peut compter sur le soutien presque paternaliste de son coach. “J’ai eu l’impression que Marc Lavoine avait lu en moi comme dans un livre ouvert,” confie l’artiste.

Ce soir, pour la demi-finale, Ifé chante “Ne me quitte pas” de Jacques Brel. “Je m’attaque à un pilier de la chanson francophone. Ce n’est pas facile mais j’espère pouvoir proposer une version unique,” confie le talent quelques minutes seulement avant de monter sur scène. Place au show ! Une fois n’est pas coutume, Marc Lavoine félicite son talent. “Ifé, c’est un homme déterminé mais toujours ouvert à toutes formes de discours et autres dialogues. Il force à discerner, écouter et échanger. Je suis connecté avec Ifé et c’était juste,” félicite le coach. Ifé sera-t-il l’un des quatre finalistes de The Voice 2020 ? Maintenant, c’est au public de décider ! A la fin de l’émission, les douze talents ont été soumis aux votes des téléspectateurs. Ces derniers ont choisi de qualifier en finale : Abi, Tom Rochet, Gustine et Antoine Delie.



L'aventure s'arrête ici pour Ifé. BRAVO A LUI !