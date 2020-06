DEMI-FINALE - Abi bouleversant en chantant "What a wonderful world" pour sa petite soeur

Au programme de la demi-finale de “The Voice”, ce samedi 6 juin 2020 sur TF1, Abi veut décrocher sa place en finale dans l’équipe de Pascal Obispo.

Abi est le dernier à se présenter sur scène pour cette grande soirée de demi-finale. Ce chanteur de l’équipe de Pascal Obispo inspire la bienveillance, la douceur et le charisme depuis son audition à l’aveugle. “Depuis le début de cette aventure, je me suis surpris. En arrivant à The Voice, je m’excusais un peu d’être là. J’étais timide et je me cachais,” se souvient le jeune talent. Mais à force de travail et de persévérance, Abi s’est qualifié en demi-finale non sans l’aide de son coach Pascal Obispo qui jamais hésité à le secouer.

Pour tenter de décrocher sa place en finale, Abi chante “What a wonderful world” de Louis Armstrong pour délivrer un message d’espoir. “C’est une chanson qui décrit la beauté du monde et j’ai envie de raconter cette histoire à ma soeur,” confie Abi. “Ma soeur est non voyante et n’a pas la chance que j’ai, de voir tout ce qui nous entoure. Ce sera un peu comme une conversation entre elle et moi”. Abi utilise la musique “pour dire ce qu’on ne peut pas forcément dire avec les mots”.

C’est une interprétation toute en douceur et en poésie que nous a offert Abi ce soir. Les coachs sont d’ailleurs tous debout pour l’applaudir et l’émotion a traversé l’Atlantique. Pascal Obispo avoue : “Tu m’as encore fait pleurer” ! “Tu incarnes pour moi, la pureté et la beauté. Il faut que tu en aies conscience, sans en abuser, pour donner ce bonheur aux gens dont on a tous besoin. Tu me touches beaucoup”. Amel Bent a une seule question pour Abi : “Pourquoi tu n’es pas venu dans mon équipe”. La coach est absolument fan de “son intelligence musicale”. Alors, Abi sera-t-il l’un des quatre finalistes de The Voice 2020 ? Maintenant, c’est au public de décider ! A la fin de l’émission, les douze talents ont été soumis aux votes des téléspectateurs. Ces derniers ont choisi de qualifier en finale : Abi, Tom Rochet, Gustine et Antoine Delie.

Direction la finale pour Abi !