DEMI-FINALE - Baby J reprend "Set fire to the rain" d'Adele

Au programme de la demi-finale de “The Voice”, ce samedi 6 juin 2020 sur TF1, Baby J veut décrocher sa place en finale dans l’équipe de Pascal Obispo.

Baby J est arrivée dans l’aventure The Voice, âgée d’à peine 18 ans. Elle avait été la première à ouvrir le bal des auditions à l’aveugle de cette édition 2020. Selon l’avis des coachs, elle est probablement celle qui a le plus progressé étape après étape. Pour la demi-finale, Baby J n’a pas l’intention de ralentir sa progression, bien au contraire. Ce soir, elle s’attaque au répertoire de l’une des chanteuses les plus impressionnantes vocalement de cette génération : Adèle. En reprenant “Set fire to the rain”, Baby J sait qu’elle prend un gros risque. Parviendra-t-elle à relever le défi ? Place au show !

Pascal Obispo se souvient avoir immédiatement “été embarqué par la fougue et l’énergie” de Baby J. “J’ai tout de suite été séduit et ce soir encore, tu as fait une très belle performance”. Son coach n’a qu’une envie : “J’espère qu’on va se retrouver dans quelques jours pour la finale”. Marc Lavoine trouve que “cette chanson lui va à merveille”. Alors, Baby J sera-t-elle l’une des quatre finalistes de The Voice 2020 ? Maintenant, c’est au public de décider ! A la fin de l’émission, les douze talents ont été soumis aux votes des téléspectateurs. Ces derniers ont choisi de qualifier en finale : Abi, Tom Rochet, Gustine et Antoine Delie.



L'aventure s'arrête ici pour Baby J. BRAVO A ELLE !