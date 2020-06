DEMI-FINALE - Verushka chante sa "renaissance" grâce à Gloria Gaynor

Au programme de la demi-finale de “The Voice”, ce samedi 6 juin 2020 sur TF1, Verushka veut décrocher sa place en finale dans l’équipe de Pascal Obispo.

Nous avons découvert une Veruska explosive et presque sanguine sur les auditions à l’aveugle. “Un événement historique qui marquera à tout jamais ma vie,” confie-t-elle aujourd’hui. Lors de la dernière étape des KO, l’artiste originaire du Cameroun nous a montré une facette plus sensible d’elle. Ce soir, la showgirl est très heureuse de monter sur scène pour tenter de décrocher sa place en finale. Celle pour qui l’aventure The Voice est “une renaissance” a choisi “I will survive” de Gloria Gaynor. Verushka espère ainsi partager un message d’espoir à tous les téléspectateurs.

Verushka était la première des douze talents, encore dans la compétition, à se lancer sur la scène de la demi-finale de The Voice. Le moins que l’on puisse dire c’est qu’elle a mis le feu au plateau et fait danser les coachs ! Pascal Obispo la félicite une fois encore pour “sa démonstration de talent sur scène”. “C’est ta meilleure prestation depuis le début,” avoue son coach. Marc Lavoine souligne sa “dextérité vocale inhabituelle”. “Elle a vraiment beaucoup de talent”. Verushka sera-t-elle l’une des quatre finalistes de The Voice 2020 ? Maintenant, c’est au public de décider ! A la fin de l’émission, les douze talents ont été soumis aux votes des téléspectateurs. Ces derniers ont choisi de qualifier en finale : Abi, Tom Rochet, Gustine et Antoine Delie.



L'aventure s'arrête ici pour Verushka. BRAVO A ELLE !