The Voice 2020 - DEMI-FINALE : Quels talents dans l’équipe d’Amel Bent ?

Avant la grande demi-finale de “The Voice 2020”, retour sur le parcours prodigieux des talents d’Amel Bent : Toni, Terence et Tom Rochet.

TONI, 23 ans - Saint-Cyr-l’Ecole

Toni est une artiste aussi énergique que technique. Dès son audition à l’aveugle, la jeune femme a placé la barre très haut. D’ailleurs, c’est ce qui a souvent angoissé Amel Bent. Toni était celle de ses talents qui avait le plus à perdre à chaque étape. Mais c’était mal connaître Toni qui n’a eu de cesse de surprendre prime après prime. Lors des K.O, elle n’a pas hésité à chanter l’acceptation de soi et la bienveillance grâce aux mots de Lizzo. Parce qu’elle aime sa voix mais aussi tout ce qu’elle représente, sa coach lui a offert une place pour la demi-finale.

TERENCE, 28 ans - Beausoleil

Terence, une voix et un sourire qu’on n’oublie pas. Celui qui restera “le plus grand regret” de Lara Fabian, n’avait reçu qu’un seul buzz lors de son audition à l’aveugle. Qu’importe, un seul buzz peut vous emmener loin ! Dans l’équipe d’Amel Bent, Terence a su se réinventer étape après étape. Mais c’est en chantant une déclaration d’amour très personnelle lors des K.O. que ce talent écossais a fait l’unanimité. “Ce soir, tu chantes et je me dis : ce mec là peut être The Voice,” a même dit sa coach. Alors, en route pour la finale ?

TOM ROCHET, 19 ans - New York

Tom Rochet a décroché sa place pour la demi-finale en faisant “swinguer” les mots de Francis Cabrel. Quel surprise d’entendre cet artiste soul interpréter “Je t’aimais, je t’aime et je t’aimerai” quelques semaines seulement après avoir fait sensation en reprenant “Let it be” des Beatles au piano, pour son audition à l’aveugle. Ce sportif de haut niveau rêve d’un sprint final vers la victoire et ne compte pas laisser sa place.

The Voice 2020, la Demi-Finale à suivre le Samedi 6 juin 21h05 sur TF1