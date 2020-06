The Voice 2020 - DEMI-FINALE : Quels talents dans l’équipe de Lara Fabian ?

Avant la grande demi-finale de “The Voice 2020”, retour sur le parcours prodigieux des talents de Lara Fabian : Maria Doyle, Gustine et Cheyenne.

MARIA DOYLE, 54 ans - Chanteheux

Cette chanteuse d’origine irlandaise mais française de coeur, au destin hors du commun, ne cesse d’émouvoir sa coach à chacune de ses prestations. “Maria est une femme solaire qui traverse la vie avec une grâce extraordinaire malgré ce que la vie lui fait traverser. Elle est une immense inspiration pour moi,” reconnaît Lara Fabian. Maria ne voit pas mais elle chante pour faire briller les étoiles. Une femme “divine et céleste dont la voix est branchée à une autre fréquence”.

GUSTINE, 32 ans - Reims

Ne vous fiez pas aux apparences, Gustine n’a rien d’une chanteuse classique. Celle qui est arrivée avec une harpe sous les doigts pour reprendre les mots de Marc Lavoine, n’a cessé d’étonner sa coach, étape après étape. “C’est une artiste unique et atypique. Elle sait parfaitement qui elle est, où elle va dans cette exploration de son propre univers,” dit d’elle Lara Fabian. Que nous réserve encore la jeune femme qui “gustinise les choses” pour la grande demi-finale de samedi ?

CHEYENNE, 19 ans - Thionville

Cheyenne, c’est l’artiste la plus instinctive de l’équipe de Lara Fabian. Elle chante comme elle est, avec une “simplicité et une pureté totale”. Pourtant, sa voix est loin d’être simple. Foudroyante et limpide, elle passe de la country à Céline Dion avec une facilité déconcertante. “Tu es ce qu’on appelle, la nature absolue de la chanteuse. Pour moi, tu es THE VOICE,” lui a dit sa coach lors de l’épreuve des K.O. Cheyenne va-t-elle se qualifier pour la finale ?

