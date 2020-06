The Voice 2020 - DEMI-FINALE : Quels talents dans l’équipe de Marc Lavoine ?

Avant la grande demi-finale de “The Voice 2020”, retour sur le parcours prodigieux des talents de Marc Lavoine : Antony Trice, Ifé et Antoine Delie.

ANTONY TRICE, 24 ans - Suisse

Antony Trice avait ému des millions d’internautes sur les réseaux sociaux avec son son audition à l’aveugle sur le titre de Christophe Maé, “Casting”. Le jeune homme qui avait commencé la musique en reprenant la guitare de sa soeur disparue, sait aujourd’hui que cette voie est aussi la sienne. Sa voix éraillée et sa sensibilité à fleur de peau ont conquis les quatre coachs dès sa première apparition mais après des battles en demi-teinte, l’aventure aurait pu se terminer pour Antony Trice. C’était sans compter son interprétation sensible et puissante de “Si t’étais là” de Louane aux K.O qui a définitivement convaincu Marc Lavoine de lui offrir sa place pour la demi-finale !

IFE, 27 ans - Saint Denis

Ifé ne cesse d’émouvoir son coach depuis son audition à l’aveugle percutante sur le titre “Drowning” de Mick Jenkins. Pour ce jeune artiste originaire du Bénin, la musique est un exutoire pour déverser toute la colère et la peine qui le tourmentent depuis la disparition brutale de son petit frère, il y a trois ans. La musique est salvatrice pour Ifé et cette aventure The Voice lui prouve une nouvelle fois. Aux K.O, en chantant “les couloirs sombres de la vie de quelqu’un” qu’il a lui même traversé, Ifé a encore une fois bouleversé son coach. Marc Lavoine qui comptait déjà ses trois talents pour la demi-finale, n’a pas hésité non sans un pincement au coeur, à se séparer de l’un d’entre eux pour garder Ifé. Prouvera-t-il à son coach qu’il a eu raison de se battre pour lui ?



ANTOINE DELIE, 22 ans - Belgique

Antoine Delie, c’est la première standing ovation de la saison. Personne n’a pu passer à côté de sa reprise au piano de “La Pluie” d’Orelsan et Stromae. Depuis, c’est un parcours quasi sans faute pour ce jeune belge de 22 ans. Son coach dit de lui que c’est “un être absolument incroyable” qui n’a pas hésité à se mettre à nu lors des K.O en chantant “Comme ils disent” de Charles Aznavour. “Tu es chez toi sur scène et j’ai rarement vu quelqu’un qui m’épate autant,” avait confié Marc Lavoine au moment de lui donner son ticket pour la demi-finale. Va-t il encore nous étonner samedi soir ?

