The Voice 2020 - DEMI-FINALE : Quels talents dans l’équipe de Pascal Obispo ?

Avant la grande demi-finale de “The Voice 2020”, retour sur le parcours prodigieux des talents de Pascal Obispo : Verushka, Baby J et Abi.

VERUSHKA, 33 ans - Yaoundé (Cameroun)

Personne n’a oublié l’audition à l’aveugle de Verushka sur le titre de Screamin’ Jay Hawkins, “I put a spell on you”. Survoltée, détonnante et puissante, l’artiste avait littéralement mis le feu au plateau. Son objectif ? “On ne peut pas plaire à tout le monde mais j’espère que le public français va m’aimer,” nous avait-elle confié en interview. “Sa force, c’est qu’elle capte énormément l'attention du public grâce à sa voix et sa présence. Elle arrive à provoquer aussi beaucoup d’émotion grâce à son vécu,” dit d’elle son coach Pascal Obispo. Après avoir affronté Samson en battle sur le titre de Johnny Hallyday, “Que je t’aime”, Verushka a finalement mis tout le monde d’accord lors de l’épreuve des KO en interprétant “Total eclipse of the heart” de Bonnie Tyler. Une prestation plus féminine et tendre qui a définitivement convaincu Pascal Obispo de l’emmener en demi-finale.

BABY J, 18 ans - Nice

Née à Nice, d’origine italienne, Baby J vient d’une famille de musiciens. Le chant a toujours été sa passion et à seulement 18 ans, elle est la chanteuse et leadeuse du groupe familial. Dans The Voice, la jeune artiste a fait forte impression dès son audition à l’aveugle en reprenant “Les portes du pénitencier” de Johnny Hallyday. Baby J avait même eu la chance de recevoir un coaching privé de la grande Lara Fabian. Mais c’est avec Pascal Obispo qu’elle avait choisi de poursuivre l’aventure. Un choix gagnant puisque son coach n’a cessé de la soutenir, étape après étape. Aujourd’hui, elle s’envole direction la demi-finale !

ABI, 21 ans - Saint Gratien

Lara Fabian dit de lui qu’il est “une infinie tendresse qui craque”. Abi manque énormément de confiance en lui et en son talent. Mais derrière son piano, la magie opère. En participant à The Voice, il voulait se prouver qu’il pouvait lui aussi réussir. Un pari gagnant puisque, semaine après semaine, il a su se faire une place au sein de la talentueuse équipe de Pascal Obispo. “Abi, pour moi, c’est quelqu’un de très spécial qui se demande toujours ce qu’il fait là,” confie ce dernier à propos de son talent. “Mais il est encore à la moitié de ce qu’il peut montrer”. Alors que le public va voter pour la première fois lors de la demi-finale, parviendra-t-il à le convaincre ? Réponse bientôt.

