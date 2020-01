The Voice 2020 - Emmanuel Obré, le novice marseillais séduit Lara Fabian (Replay)

Au programme des auditions à l’aveugle de The Voice, ce samedi 25 janvier 2020, sur TF1 : Emmanuel Obré chante “A song for you” de Leon Russel.

Emmanuel Obré participe à The Voice un peu “par hasard”, lui qui n’a jamais fait de musique et chante “uniquement sous sa couette”. Le jeune homme est professeur de théâtre et comédien, il dirige une troupe avec laquelle il fait pas mal de café théâtre. Faire rire le public est sa récompense au quotidien. Tout bascule quand sa petite amie l’inscrit à un concours de chant: il gagne le concours et rencontre le directeur de casting de The Voice, présent sur place ce jour-là. Emmanuel n’a aucune expérience mais a beaucoup d’envie. Pour son audition à l’aveugle, il ne fera pas rire les gens mais espère les émouvoir.



Sur la scène de The Voice, Emmanuel chante “A song for you” de Leon Russel (version Amy Winehouse). Le jeune marseillais a bien fait de venir avec “beaucoup d’envie” parce que Lara Fabian n’a pas hésité à buzzer. “Je vous comprends pas,” lance-t-elle à ses camarades lorsqu’elle réalise qu’elle sera la seule à se retourner sur la prestation d’Emmanuel. “Je ne serais pas quoi faire avec ce genre de voix,” avoue Pascal Obispo. Pour Lara, inutile de se bagarrer, Emmanuel intègre directement son équipe. Bravo et bienvenue dans The Voice !

