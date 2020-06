The Voice 2020 - En route pour la finale avec des invités prestigieux !

Ce samedi 13 juin sur TF1, c'est l'heure de la grande finale très attendue de "The Voice 2020". Découvrez le programme !

Ils ne sont plus que quatre talents à espérer encore pouvoir décrocher le précieux trophée de The Voice 2020. Abi dans l'équipe de Pascal Obispo, Gustine chez Lara Fabian, Tom Rochet chez Amel Bent ou encore Antoine Delie chez Marc Lavoine, tous sont à quelques jours seulement de voir leur rêve devenir peut-être réalité. Samedi soir, c'est la grande finale de The Voice présentée par Nikos Aliagas, accompagné par Karine Ferri. Au programme : un show sur mesure et d'exception !



Pour cette ultime soirée, Gustine, Tom Rochet, Abi et Antoine Delie vont devoir performer en solo mais aussi en duo avec des invités prestigieux pour des prestations à la fois magiques et bouleversantes : Clara Luciani, Vitaa & Slimane, Kendji Girac et Vianney. Seul l'un d'entre eux sera sacré « THE VOICE 2020 » uniquement par le vote du public. Il remportera un contrat chez Universal Music et enregistrera un album.



Alors, qui va succéder à Whitney ? C'est au public seul d'en décider !

The Voice 2020, la finale - Samedi 13 juin 21h05 sur TF1