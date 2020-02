The Voice 2020 - Fayz apporte du soleil dans le coeur des coachs

Au programme des auditions à l’aveugle de The Voice, ce samedi 1er février 2020, sur TF1 : Fayz chante “Abdel Khader” de 1.2.3 Soleil.

Fayz est un chanteur, comédien et cuisinier vivant à Bruxelles. Depuis toujours, sa vie est un théâtre. Il aime faire rire tout le monde autour de lui. A 18 ans, il commence à chanter et c’est une révélation. Il vit musique, il mange musique, il dort musique. Cette passion naissante le rend heureux et l’apaise. Le jeune homme a toujours voulu divertir et partager ses émotions avec le public. Sur le plateau de The Voice, il ne pourra plus se cacher derrière ses blagues et devra toucher les coachs avec sa voix.

Fayz monte sur la scène des auditions à l'aveugle avec la chanson “Abdel Khader” de 1.2.3 Soleil. Direction le soleil et le Maroc pour les coachs et le public. Fayz a réussi à mettre de l'ambiance mais les coachs hésitent à se retourner... Vont-ils laisser partir ce passionné de musique ? La réponse est non pour Marc Lavoine, Pascal Obispo et Amel Bent qui se sont retournés à la dernière seconde, le sauvant in extremis de la fin. "Moi je suis une enfant du raï" mais Amel l'avoue, elle a très envie d'explorer d'autres univers musicaux avec Fayz. "On a besoin de gens comme toi," complimente Pascal. "Honnêtement, tu as fait une performance remarquable. La justesse avec laquelle tu as chanté et l'énergie que tu as mis... Tu as rendu hommage à cette chanson," remercie Marc. Il est temps pour Fayz de faire un choix. C'est Amel qui a su marquer des points. Bienvenue dans The Voice, Fayz !

The Voice 2020 - Chaque samedi à 21h05 sur TF1