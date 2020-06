The Voice 2020 - FINALE : ABI est le grand gagnant face à Gustine, Tom et Antoine !

Après plusieurs semaines de compétition, le finaliste de Pascal Obispo, Abi, est le grand gagnant de "The Voice 2020".

Après les auditions à l'aveugle, les battles, la terrible épreuve des KO et enfin les lives, le verdict vient de tomber ! Avec 53,4% des votes du public, c'est ABI qui remporte la grande finale de The Voice 2020. Le finaliste de Pascal Obispo a définitivement conquis le cœur des téléspectateurs. "Je ne me rends pas encore compte," confie-t'il quelques minutes seulement après l'annonce de sa victoire.

L'artiste qui manquait de confiance en lui et qui venait dans The Voice pour se prouver qu'il pouvait être chanteur, dit aujourd'hui "Merci". "Merci au public et à tout ceux qui ont voté pour moi. Merci a ma famille qui me soutient depuis bien avant The Voice. Merci à toute l'équipe qui nous chouchoute. Merci aux coachs, parce qu'au départ, vous étiez quatre à vous retourner. Enfin, un grand merci aux autres candidats qui ont permis à cette saison d'être incroyable".

Plus tôt dans la soirée, Pascal Obispo disait : "Abi a rendez-vous avec son destin ce soir". Il ne croyait pas si bien dire ! Le coach qui n'a eu de cesse d'essayer de donner confiance à son talent, est heureux de le voir triompher ce soir. BRAVO ABI !