The Voice 2020 - FINALE : Retour sur le parcours d’Abi, le gagnant de Pascal Obispo

Soirée exceptionnelle pour la grande finale de "The Voice 2020" ce samedi 13 juin sur TF1. Retour sur le parcours du finaliste de Pascal Obispo : ABI.

Derrière sa silhouette délicate et son sourire timide, se cache une grande puissance d’interprétation et de partage. Une pureté vocale qui donne le frisson… Aux auditions à l’aveugle, Abi s’est installé, avec l’humilité qui le caractérise désormais, derrière son piano pour entonner “Lovely” de Billie Eilish. “A chaque fois que tu finissais une phrase, tu me manquais jusqu’à la prochaine,” confiait alors Amel Bent. Mais c’est avec Pascal Obispo que le jeune talent avait choisi de poursuivre l’aventure. “Tu me touches profondément. Tu incarnes pour moi, la pureté et la beauté,” disait de lui son coach lors de la demi-finale. De plus en plus confiant, il va tenter une nouvelle fois, ce soir, de séduire le public.

Pour cette grande soirée de finale, Abi chante “If I ain’t got you” d’Alicia Keys. “Tout ce qui se passe ne vaudrait rien s’il n’y avait pas le public, les coachs, et leur soutien. Je vais chanter cette chanson pour le public et leur dire Merci,” confie Abi quelques minutes seulement avant de monter sur scène. Une performance évidemment saluée par son coach Pascal Obispo. “Ce soir, il a rendez-vous avec son destin. Celui qu’il n’imaginait pas lorsqu’il était caché derrière son piano,” commente ce dernier. “Il représente parfaitement pour moi, l’homme d’aujourd’hui. Sensible, bienveillant et artiste merveilleux”.

Quatre finalistes pour un seul trophée ! Qui gagnera la grande finale de The Voice 2020 ? Le verdict est tombé !

ABI est le grand gagnant de The Voice 2020