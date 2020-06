The Voice 2020 - FINALE : Retour sur le parcours de Gustine, finaliste de Lara Fabian

Soirée exceptionnelle pour la grande finale de "The Voice 2020" ce samedi 13 juin sur TF1. Retour sur le parcours de la finaliste de Lara Fabian : GUSTINE.

Elle ne laisse personne indifférent… Plus de 15 millions de vues pour sa reprise des Yeux revolver de Marc Lavoine. Gustine a ce mélange de “pureté” et de “grâce” selon Pascal Obispo. Mais c’est Lara Fabian qu’elle a fait “rêvé” et c’est elle qui a su trouver les mots pour convaincre l’artiste. Etape après étape, Gustine n’a cessé de surprendre les coachs. “L’un des talents les plus créatifs de cette saison,” reconnaît Amel Bent. “L’hypnotisante” Gustine ne réalise toujours pas comment elle a pu arriver jusqu’en finale. “Le public croit plus en moi que moi-même,” nous a-t-elle confié en interview.

Pour cette grande soirée de finale, Gustine chante “Amoureuse” de Véronique Sanson. “Cette chanson, je la chante pour ceux qui m’ont soutenue et envoyé de l’amour,” confie l’artiste quelques minutes avant de monter sur scène. Une performance évidemment saluée par sa coach Lara Fabian. “J’ai vécu un moment de grande intimité avec Gustine ce soir. Elle nous a embarqué avec elle,” remercie la coach.

Quatre finalistes pour un seul trophée ! Qui gagnera la grande finale de The Voice 2020 ? Le verdict est tombé !

ABI est le grand gagnant de The Voice 2020