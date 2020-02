The Voice 2020 - Hakob séduit Pascal Obispo en chantant du Lara Fabian

Au programme des auditions à l’aveugle de The Voice, ce samedi 1er février 2020, sur TF1 : Hakob chante “Broken Vow” de Lara Fabian.

Hakob a seulement 16 ans et vit à Lille. Très bon élève et travailleur acharné, il a déjà une petite carrière dans le lyrique mais a envie de se dépasser et de s’attaquer à un registre plus moderne où la rigueur laisse place aux contrastes. Pour son Audition à l’Aveugle, le jeune homme interprète "Broken Vow" de Lara Fabian. Il est conscient que c’est un énorme risque car il faudra être à la hauteur d’une coach qu’il admire énormément. Il rêverait d’avoir une carrière aussi prestigieuse. Sur le plateau de The Voice, il veut prouver de quoi il est capable et espère que sa voix de baryton lui permettra de faire se retourner les coachs.

"C'est ma chanson," réagit immédiatement Lara Fabian. Le suspense est insoutenable pour Hakob car aucun coach ne se retourne sur sa prestation... A la toute dernière seconde, Pascal Obispo buzze lui offrant ainsi un ticket pour la suite de l'aventure. "On est dans une émission qui s'appelle La Voix," argumente Pascal. "C'est mon moment de blonde de la compétition," ironise Lara. "C'est une chanson à moi que j'ai écrite et je suis restée subjuguée. Je crois qu'il y a une sorte de pudeur quand ce sont nos chansons. On a pas la distance qu'il faut pour faire le bon choix". La coach qu'il admire ne s'est pas retournée mais lui a offert toute son admiration. Heureusement pour Hakob, Pascal Obispo a eu "un Florent Pagny" qui a "poussé" en lui. "T'es un vrai chanteur de 16 ans et c'est normal que tu sois dans The Voice," le félicite son coach. Bienvenue dans The Voice !

