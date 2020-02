The Voice 2020 - Ifé émeut Marc Lavoine : "Ça donnerait du sens à mon histoire aussi"

Ifé a bouleversé Marc Lavoine en chantant “Drowning” de Mick Jenkins. Interview.

Originaire du Bénin, Ifè arrive en France à l’âge de 15 ans et se découvre une passion pour la musique. Il y a trois ans, il perd son petit frère avec qui il avait une relation très fusionnelle. Il n’arrive pas à exprimer sa colère et sa peine. Mais la musique est là, salvatrice. Grâce à la musique, cet étudiant aux Beaux Arts de Paris reprend le dessus et réussit à relâcher toutes ses émotions enfouies. Quand il chante, "c’est un lion qui rugit". The Voice est une chance de s’éclater et de partager avec le public.



Pourquoi se présenter à The Voice ?

Je suis un fan de l’émission depuis la première saison. Il y a deux ans, j’ai envoyé une vidéo de candidature pour laquelle je n’ai pas eu de retour. Ce n’était pas un échec pour moi. Je me disais simplement que ce serait pour une prochaine fois. Cette année, la production m’a rappelé. J’ai d’abord cru à un canular mais j’étais heureux que ce n’en soit pas un. Faire The Voice, c’était l’occasion de me prouver que j’en étais capable mais aussi l’occasion d’apprendre et de rencontrer des gens du milieu.



Pourquoi avoir choisi “Drowning” de Mick Jenkins ?

Le texte dit beaucoup de choses qui me concerne : ma couleur de peau mais aussi mon histoire et la mort de mon frère. Je le considérais comme mon meilleur ami et il est mort noyé suite à un accident. Ce titre, “Drowning”, signifie littéralement “se noyer” et dans la première partie de la chanson, j’ai l’impression que c’est mon frère qui me parle. Un texte incroyablement fort qui a une résonance toute particulière en moi, une mélodie jazz/hip hop/soul que j’aime. Choisir cette chanson sonnait comme une évidence.

Comment ne pas se laisser envahir par l’émotion sur scène quand on se dévoile comme vous le faites ?

C’est vrai, qu’il y a une mise à nue sur cette scène des auditions à l’aveugle mais c’est une chanson que j’ai déjà chanté sur scène. Je l’aime tellement que je suis vraiment à l’aise. Cette chanson parle de noyade mais moi, en tant qu’interprète de cette chanson, j’ai l’impression d’être dans l’eau et de respirer. Voilà comment je le ressens.



Vous avez provoqué une émotion très particulière chez Marc Lavoine...

J’ai été très surpris de sa réaction. Ce grand artiste reste quelqu’un de très mystérieux pour moi et je ne m’attendais pas à ce qu’il soit aussi ému face à ma prestation. J’ai été très touché par ses mots. J’ai eu le sentiment qu’il m’avait compris. Cet homme a les mots revolver et je suis heureux de poursuivre l’aventure The Voice à ses côtés.

