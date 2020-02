The Voice 2020 - Isilde : 16 ans et déjà dans la cour des grands

Au programme des auditions à l’aveugle de The Voice, ce samedi 22 février 2020, sur TF1 : Isilde chante “Poker face” de Lady Gaga.

Isilde est une jeune lycéenne de 16 ans. Très jeune, on lui détecte une maladie neurologique: la dyspraxie, qui induit des troubles de l’organisation et de la coordination. Malgré cela, Isilde décide de travailler dur et apprend le piano puis la guitare, tout en s’accompagnant au chant. Pour la jeune fille, The Voice est l’aboutissement d’heures de travail et la récompense de n’avoir jamais baissé les bras. Ce soir, Isilde vient voir si elle a sa place dans la musique et se présente sur scène accompagnée de son piano.

Pour son audition à l’aveugle, Isilde chante “Poker face” de Lady Gaga. Lara Fabian et Amel Bent sont convaincues avant même le premier refrain. Bravo Isilde et Bienvenue dans The Voice. “J’ai compris la contradiction qu’il y a à l’intérieur de ce cœur d’artiste, que je vois et que j’entends,” confie Lara qui a aimé découvrir “une jeune fille timide qui ne se libère qu’avec la musique”. Amel a aimé son “côté barré” même si tout n’était pas parfait. “Tu as 16 ans mais tu es déjà dans la cour des grands”. Isilde choisit de faire confiance à Amel pour la suite de son aventure The Voice.

