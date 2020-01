The Voice 2020 - Jimmy, venu de Nouvelle Calédonie, fait vibrer les quatre coachs (Replay)

Au programme des auditions à l’aveugle de The Voice, ce samedi 25 janvier 2020, sur TF1 : Jimmy chante “It’s a Man’s Man’s World” de James Brown.

Dès son plus jeune âge, Jimmy chante du gospel dans les églises de son île natale. Il y a 10 ans, il monte un groupe de reggae avec ses cousins et cousines avec lequel ils tournent dans toute la Nouvelle Calédonie. Connu dans son pays, il sait qu’une carrière n’y est pas possible alors il tente plus grand et veut profiter du tremplin qu’est The Voice pour se révéler. Après un voyage de 17 000 kilomètres, il ne veut pas repartir sans avoir tout donner pour que les 4 coachs se retournent sur sa prestation.

“Merci pour ce voyage là-haut”

Sur la scène des auditions à l’aveugle, Jimmy chante “It’s a Man’s Man’s World” de James Brown. Amel Bent est la première à montrer son enthousiasme en buzzant. Elle ne sera pas la seule à kiffer la prestation de Jimmy. A la fin de sa prestation, les quatre coachs sont debout et crient “ENCORE” ! Lara Fabian souligne “une voix immense et subjuguante”. Amel avoue avoir assisté “à l’une des prestations les plus dingues” qu’elle ait vues jusqu’ici. Marc Lavoine lui, félicite “le talent de fou”. Enfin, Pascal Obispo a aimé “par dessus tout” son humilité. “Tu nous as fait profondément vibrer”. L’heure du choix a sonné : “Je sais qu’Amel, tu t’es retournée en première mais je vais aller avec Lara”. Jimmy a bien fait de faire 22.000 km pour venir à The Voice. Bravo !

