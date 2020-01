The Voice 2020 - Jonathan : Agriculteur ou chanteur ? Le jeune réunionnais s’envole vers son rêve (Replay)

Au programme des auditions à l’aveugle de The Voice, ce samedi 25 janvier 2020, sur TF1 : Jonathan chante “Bohemian Rhapsody” de Queen.

Jonathan a 25 ans et vit à La Réunion. Son papa, agriculteur, souhaite que le jeune homme reprenne l’exploitation familiale. Seulement Jonathan a un autre rêve: celui de devenir chanteur. Lui qui se considère “meilleur chanteur qu’agriculteur” décide aujourd’hui de tenter sa chance et se présente aux Auditions à l’Aveugle. Soutenu par ses parents, Jonathan vient sur le plateau de The Voice pour savoir s’il peut vivre de sa passion et espère convaincre les coachs avec sa reprise d’un titre de Queen Bohemian Rhapsody. “J’espère que je ne fais pas bousiller la chanson et avoir fait ces milliers de kilomètres pour rien,” confie le talent avant de monter sur scène. A-t-il eu raison de se faire confiance pour vivre son rêve ?



"Je veux savoir ce que tu es venu raconter"

La réponse est “oui” puisque trois coachs se retournent sur le premier refrain. Lara Fabian, Marc Lavoine et Pascal Obispo sont rapidement rejoints par Amel Bent. La soirée démarre fort puisque Jonathan récolte 4 buzz et une standing ovation du public. “Combien vous êtes là-dedans ?” demande Lara Fabian. “Bravo pour ce que tu nous as fait vivre”. Amel a eu un ressenti “un peu différent”. “J’ai entendu qui tu étais vraiment sur les 20 dernières secondes et je veux savoir ce que tu es venu raconter”. “Dans les voix que tu nous as proposées ce soir, il faut trouver ce qu’il y a au centre : Jonathan,” conseille Marc. Pascal lui, pense que c’est “un véritable cadeau” d’avoir ces plusieurs voix et qu’il faut apprendre à les exploiter. En lui promettant de l’accompagner dans cette direction, Pascal Obispo décroche son premier talent de la soirée. Bienvenue Jonathan !

