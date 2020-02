The Voice 2020 - Julian “déchire” la scène avec un tube reggaeton (Replay)

Au programme des auditions à l’aveugle de The Voice, ce samedi 8 février 2020, sur TF1 : Julian chante “Con calma” de Daddy Yankee & Snow.

Issu d’une famille de musiciens gitans andalous, Julian a toujours chanté. Il participe à l’aventure The Voice pour rendre fière sa famille et surtout pour montrer l’exemple à sa petite sœur Alice, elle aussi chanteuse. Pour son Audition à l’Aveugle, Julian veut “régaler le public et le faire danser” en reprenant un titre de reggaeton. Le titre qu’il a choisi s’appelle Con calma de Daddy Yankee & Snow. Va-t-il faire danser les coachs et le public ?

Dès les premières notes, Julian met le feu au plateau mais les coachs hésitent à se retourner. Finalement, Marc Lavoine se laisse séduire. Un cadeau pour le talent qui n’a besoin que d’un seul coach pour poursuivre l’aventure The Voice. “Tu as fait un travail formidable. Bienvenue dans mon équipe,” félicite Marc. Amel a eu du mal à se projeter avec lui dans l’aventure, en dehors de ce tube d’été. “J’ai hâte de voir le travail que Marc va faire avec toi. Moi je n’ai pas eu le courage d’y aller”. “Que du bonheur” pour Julian. Rendez-vous sur les battles !

