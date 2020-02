The Voice 2020 - Kim sauvée à la dernière minute par Marc Lavoine

Au programme des auditions à l’aveugle de The Voice, ce samedi 1er février 2020, sur TF1 : Kim chante “Saint-Claude” de Christine & The Queen.

Depuis son plus jeune âge, Kim sait qu’elle sera chanteuse. Malgré les réticences de sons papa, chanteur professionnel, la jeune fille a su le convaincre que la musique était aussi sa voie.

Pendant 3 ans, elle intègre un orchestre de bal. C’est une expérience très intense et elle finit par perdre sa voix. Elle est déstabilisée et lutte pour se relever de cette épreuve. Guérie, elle se présente aux Auditions à l’Aveugle pour que tout le monde l’entende. The Voice est le plus gros challenge de sa vie: elle va tout donner pour que les coachs se retournent et qu’elle puisse vivre son rêve de petite fille.

Sur la scène des auditions à l'aveugle, Kim chante “Saint-Claude” de Christine & The Queen. Marc Lavoine est convaincu de la suivre dès le premier refrain. Il sera le seul à se retourner mais les places sont de plus en plus chères. Qu'importe, il suffit d'un seul fauteuil pour gagner son ticket pour les battles et Marc sera très heureux de l'accompagner sur ce chemin.

The Voice 2020 - Chaque samedi à 21h05 sur TF1