KO AMEL BENT : Ana chante “Bad guy” de Billie Eilish

Au programme de cette deuxième soirée “The Voice 2020 : Les KO” avec l’équipe d’Amel Bent, samedi 11 avril sur TF1 : Ana chante “Bad guy” de Billie Eilish.

Ana a “cette musicalité vraiment à part” selon Amel Bent. “Elle a une manière d’être et de se comportement sur scène, vraiment unique”. A seulement 16 ans, ce jeune talent a déjà toute la maturité des plus grands. “C’est un cadeau de l’avoir dans ma team”. Ana est la dernière dans l’équipe d’Amel Bent à se présenter sur la scène des K.O. La coach a déjà buzzé trois fois. Il ne lui reste donc normalement plus de ticket gagnant pour la demi-finale au Palais des sports. Mais rien n’est encore joué ! En cas de coup de coeur, Amel Bent peut choisir de redistribuer les cartes…

Ana, elle, a bien l’intention de convaincre sa coach de lui laisser une chance. Ce soir, pour les K.O., Ana a choisi “Bad guy” de Billie Eilish. “Depuis le début, je ne fais que des chansons tristes avec de l’émotion. Je voudrais montrer la partie fun de moi,” confie la jeune artiste. Place au show et comme promis, Ana a fait le show ! Amel Bent avoue être “en admiration” devant son talent qui est seule dans son monde.

Après l’avoir félicitée, vient l’heure du verdict. Amel veut être le plus honnête possible… “Même si ton univers me fascine, j’ai besoin d’aller au Palais des sports avec des artistes qui ont peut-être un peu plus de muscle”. La déception est immense pour Ana qui fond en larmes, réconfortée par les coachs. Elle n’a que 16 ans et toute la vie devant elle pour continuer à chanter. “Ce n’est que le début,” promet Amel Bent. Bonne continuation Ana !

