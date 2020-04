KO AMEL BENT - Fayz chante “L’aziza” de Daniel Balavoine

Au programme de cette deuxième soirée “The Voice 2020 : Les KO” avec l’équipe d’Amel Bent, samedi 11 avril sur TF1 : Fayz chante “L’aziza” de Daniel Balavoine.

Chaque nouvelle étape est l’occasion de surprendre, de séduire et de se surpasser aussi. Tantôt solaire, tantôt mélancolique, toujours sur le fil de l’émotion, Fayz monte sur la scène des K.O. bien déterminé à poursuivre l’aventure The Voice. Ce soir, il chante “L’aziza” de Daniel Balavoine (version Khaled).

Depuis le début de l’aventure, Fayz doute mais sa prestation de ce soir a prouvé qu’il avait sa place sur scène. “J’ai l’impression que tu n’y crois pas, que tu n’as pas confiance,” commence sa coach. “Oui, tu es un chanteur avec une vraie identité. Je suis ta coach et ta copine le temps de cette aventure en tout cas”. Amel Bent veut être honnête avec son talent. “Techniquement, ce n’est pas assez puissant et abouti pour aller au Palais des sports. Mais pour moi, tu as une place à prendre en dehors de cette aventure The Voice”. Amel Bent lui conseille de continuer à travailler pour sortir un album de raï “qui déchire”. Fayz quitte l’aventure avec son sourire devenu célèbre. “J’ai déjà tout gagné,” confie-t-il avant de quitter la scène. Bonne continuation Fayz !

