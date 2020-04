KO AMEL BENT - Ryadh chante “La bohème” de Charles Aznavour

Au programme de cette deuxième soirée “The Voice 2020 : Les KO” avec l’équipe d’Amel Bent, samedi 11 avril sur TF1 : Ryadh chante “La bohème” de Charles Aznavour.

Ryadh a “quelque chose chez lui” qui émeut Amel Bent. “J’aime sa voix, sa manière de dire les mots, de les chanter”. Lors de sa battle, le talent avait bouleversé sa coach par son interprétation de “Mon frère” de Maxime Leforestier. “Dans la musique, il y a des choses qui ne s’expliquent pas et Ryadh, quand il chante, je me sens bien,” reconnaît Amel Bent.

Ce talent partage avec sa coach sa passion pour Charles Aznavour. Ce n’est donc pas hasard qu’il ait choisi une chanson de cet immense artiste pour tenter de se qualifier aux demi-finales de The Voice. Pour Ryadh, ce soir ce sera “La bohème” ! “Cette chanson provoque beaucoup de choses en moi parce que, ce que j’ai de commun avec cet artiste, c’est les années de galère à se battre pour que ta musique existe,” confie le talent. Lors des répétitions, sa coach l’interpelle sur le trop plein de colère qu’il met dans son interprétation. “Ryadh, c’est quelqu’un qui se bat, qui a envie de s’en sortir et qui veut de cette vie d’artiste mais j’ai l’impression qu’il y laisse aussi des plumes”. L’artiste parviendra-t-il à laisser de côté sa rancoeur pour laisser passer la lumière ?

Après sa prestation, Lara Fabian félicite Ryadh de son “très bon travail”. “Tu peux être fier de toi”. Mais c’est à Amel Bent que revient la difficile tâche de choisir si oui ou non, le talent est suffisamment prêt pour aller aux lives. “Je me sens très lié à toi. Je ne sais pas si ce sont tes désillusions ou tes colères mais je voulais te dire que tu es beau. Tu es un grand interprète mais je ne pense pas que tu sois un artiste formaté pour ce genre d’aventure télévisuelle,” explique Amel Bent. “Ce soir, tu as rencontré ton public et moi j’en fais partie. On ne va pas aller au Palais des sports ensemble mais je serai au premier rang de partout où tu iras chanter”. Bonne continuation Ryadh !

The Voice 2020 - Chaque samedi à 21h05 sur TF1