KO AMEL BENT - Terence chante “The Blower’s Daughter” de Damien Rice

Au programme de cette deuxième soirée “The Voice 2020 : Les KO” avec l’équipe d’Amel Bent, samedi 11 avril sur TF1 : Terence chante “The Blower’s Daughter” de Damien Rice.

Terence, une voix et un sourire qu’on n'oublie pas ! Lors de son audition à l’aveugle, seule Amel Bent s’était retournée in extremis à la dernière seconde de sa reprise de “Leave a light on” de Tom Walker. Lara Fabian avouait alors qu’il serait probablement son “plus grand regret de l’aventure”. Le jeune artiste s’est ensuite imposé dans le coeur de sa coach lors de sa battle face à Manne sur le titre de Vitaa et Slimane, “Ça va, ça vient”. Un titre qu’il ne connaissait pourtant pas et qui ne faisait pas du tout partie de son univers musical.

Ce talent écossais a décidé de faire une déclaration d’amour très personnelle ce soir pour les K.O avec “The Blower’s Daughter” de Damien Rice. “C’est une chanson qui n’arrête pas de me faire penser à ma fiancée,” confie Terence à sa coach. Lors de sa première écoute en répétitions, Amel Bent avoue que “c’est un très bon choix”. “Sa force, c’est d’être dans sa douceur,” reconnaît sa coach qui ne veut pas qu’il tombe dans le piège d’y aller trop en force. “Je n’ai rien d’autre à part la musique,” confie Terence qui compte bien décrocher son ticket pour les lives au Palais des sports. “Ça pourrait bien changer ma vie”.

“J’ai des frissons à chaque fois que je l’entends et il mérite d’aller très loin,” confie Lara Fabian après l’interprétation de Terence. “Ce soir, tu chantes et je me dis : ce mec là peut être The Voice,” commente Amel Bent en appuyant sur le buzzer. “Lui, c’est le favori qu’on n’a pas repéré au début,” ajoute Lara Fabian très heureuse du choix de sa collègue coach. BRAVO TERENCE !

The Voice 2020 - Chaque samedi à 21h05 sur TF1