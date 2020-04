KO AMEL BENT - Tom Rochet chante “Je t’aimais, je t’aime et je t’aimerai” de Francis Cabrel

Au programme de cette deuxième soirée “The Voice 2020 : Les KO” avec l’équipe d’Amel Bent, samedi 11 avril sur TF1 : Tom Rochet chante “Je t’aimais, je t’aime et je t’aimerai” de Francis Cabrel.

Place à un sportif de haut niveau qui veut plus que tout, participer au sprint final de The Voice. Tom Rochet ne cesse de surprendre sa coach depuis son audition à l’aveugle sur “Let it be” des Beatles. Amel Bent se souvient d’un moment “plein de grâce mais avec aussi beaucoup de fébrilités”. “Avant les battles, il ne faisait pas partie de mes favoris. Il n’était pas le talent le plus solide que j’avais,” avoue-t-elle. Aux battles, Tom se retrouve face à Alexia, “une chanteuse hors-pair”. “C’est un peu David contre Goliath,” avoue Amel. “Et là, il me montre à quel point il est fort”.

Ce soir, pour les K.O, Tom chante “Je t’aimais, je t’aime et je t’aimerai” de Francis Cabrel. Un choix qui a surpris sa coach mais il faut surprendre pour décrocher le précieux sésame pour les lives. Attention néanmoins à ne pas faire de grandes démonstrations vocales et à rester dans l’émotion. “Amel, tu veux de l’émotion ? Je vais t’en donner,” promet le talent.

C’est gagné pour Tom Rochet ! Amel Bent a buzzé dès la fin de sa prestation et alors qu’il reste encore un talent dans son équipe. “Vous nous emballez à chaque fois avec quelque chose de très crédible et très sincère. Votre voix est très belle et vous nous touchez,” félicite Marc Lavoine. “Faire swinguer ces mots de Cabrel comme tu le fais, c’est admirable et c’est de l’art. Bravo” confie Lara Fabian. BRAVO TOM ROCHET !

The Voice 2020 - Chaque samedi à 21h05 sur TF1