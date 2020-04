KO AMEL BENT - Toni chante “Juice” de Lizzo

Au programme de cette deuxième soirée “The Voice 2020 : Les KO” avec l’équipe d’Amel Bent, samedi 11 avril sur TF1 : Toni chante “Juice” de Lizzo.

Sur scène, elle est aussi énergique que technique. “Toni a quelque chose chez elle qui fait écho chez moi,” confie Amel Bent en coulisses. “C’est peut-être celle qui a le plus à perdre étape après étape parce que c’est celle qui a tapé le haut dès le début de cette aventure”. Pour se frayer un chemin vers la demi-finale, Toni a choisi un titre pop et funk. L’occasion de faire le show comme j’aime et de mettre tout le monde K.O. Avec le titre “Juice” de Lizzo, Toni voulait se “faire kiffer”. “Cette chanson me colle à la peau, les paroles, les vibes,” confie le talent. “Lizzo c’est une artiste qui revendique l’acceptation de soi”. Toni veut revendiquer qui elle est sur scène !

Mais attention. Pour sa coach, cette chanson au phrasé plus rappé pourrait bien desservir ses qualités de “grande chanteuse”. “C’est un bon choix mais au détriment d’une performance vocale dont on pourrait avoir besoin au Palais des sports”. Jusqu’au bout, Amel Bent lui prodigue ses conseils de grande professionnelle. Toni parviendra-t-elle à chanter, rapper et danser en même temps ? Place au show !

Toni a ouvert le bal de cette soirée des K.O. et a littéralement mis le feu au plateau. Amel Bent s’est éclatée ! “Je t’aime mais je ne t’ai jamais dit pourquoi Je t’aime autant,” démarre la coach. “Au delà de ta voix qui est incroyable, j’aime ce que tu incarnes. A 14 ans, quand je ne pouvais pas me voir dans une glace, j’aurais aimé allumé ma télé et avoir une nana comme toi”. Amel Bent salue la liberté de son artiste mais avant de prendre une décision, elle demande conseil à Pascal Obispo. Les deux amis ont eu beaucoup de débats autour de Toni. “Tous ceux qui se mettront sur ta route, me trouveront en face,” balance Pascal Obispo en appuyant sur le buzzer d’Amel. Un acte qui qualifie le talent directement en demi-finale ! BRAVO TONI !

