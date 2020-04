The Voice 2020 - KO LARA FABIAN : Cheyenne chante “Dans un autre monde” de Céline Dion

Au programme de cette troisième soirée “The Voice 2020 : Les KO” avec l’équipe de Lara Fabian, samedi 18 avril sur TF1, place à Cheyenne.

Cheyenne, c’est une artiste d’une “simplicité totale” et très “pure” selon sa coach Lara Fabian. “Elle n’a pas eu envie de réfléchir à comment elle allait se présenter. Elle s’est présentée avec son univers qu’elle a accepté de faire évoluer avec d’autres chansons”. Ce que Lara Fabian aime le plus chez Cheyenne ? “C’est quelqu’un de très instinctif”.

Une voix foudroyante et limpide. Après la country lors des auditions à l’aveugle et de l’émotion pure pour les battles, la jeune chanteuse de 19 ans aborde ce soir, un univers plus rock et français. Cheyenne a choisi une chanson qu’elle adore, “Dans un autre monde” de Céline Dion. En reprenant le tube de l’une des plus grandes chanteuses de tous les temps, la jeune artiste sait qu’elle prend des risques mais plus que jamais, elle doit surprendre sa coach pour la convaincre de l’emmener en demi-finale. “Je crois qu’elle a vraiment toutes ses chances,” confie Lara Fabian lors des répétitions.

Place au show ! Cheyenne a été à la hauteur de ses promesses si l’on en croit le “coup de pied gagnant” de Lara Fabian, debout sur son fauteuil de coach. “Quelle chanteuse,” s’extasie Pascal Obispo. “Tu es ce qu’on appelle, la nature absolue de la chanteuse. Pour moi, tu es THE VOICE” ajoute sa coach. BRAVO CHEYENNE !

The Voice 2020 - Chaque samedi à 21h05 sur TF1