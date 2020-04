The Voice 2020 - KO LARA FABIAN : Enzo S chante “Il suffira d’un signe” de Jean-Jacques Goldman

Au programme de cette troisième soirée “The Voice 2020 : Les KO” avec l’équipe de Lara Fabian, samedi 18 avril sur TF1, place à Enzo S.

Enzo, le chanteur libanais fait le pari ce soir de se lancer dans la chanson française. Pour décrocher la dernière place disponible dans l’équipe de Lara Fabian, il chante “Il suffira d’un signe” de Jean-Jacques Goldman. Parviendra-t-il à convaincre sa coach de le sauver de ces K.O ?

“Quelle voix ! Quelle performance !” Lara Fabian salue “l’étoffe de showman” d’Enzo, “un artiste qui mérite de fouler des scènes et de rencontrer son public”. “Je te demande de revenir me voir, quelque part, pour me montrer comment tu as réussi à faire vibrer ce coeur un peu plus fort”. Malheureusement pour Enzo, sa coach ne le garde pas pour la suite de l’aventure The Voice. “Je suis désolé de vous avoir déçue,” lance le talent en sortant de scène. Mais Lara Fabian le rassure : “Je sais où tu peux encore aller et ce que tu ne peux pas montrer pour l’instant. T’es magnifique”. A bientôt Enzo !

The Voice 2020 - Chaque samedi à 21h05 sur TF1