The Voice 2020 - KO LARA FABIAN : Margau chante “High Hopes” de Panic at the disco

Au programme de cette troisième soirée “The Voice 2020 : Les KO” avec l’équipe de Lara Fabian, samedi 18 avril sur TF1, place à Margau.

A seulement 19 ans, cette jeune chanteuse québécoise a décidé de se donner une chance de rencontrer son public français en participant à The Voice. Aux auditions à l’aveugle, Margau avait bouleversé sa coach avec une reprise du tube de Jeanne Mas, “En rouge et noir”. Séduite par son interprétation et sa tessiture vocale “d’une largeur incroyable”, Lara Fabian l’a gardée dans son équipe jusqu’à cette terrible épreuve des K.O. Mais il ne reste plus qu’une place pour deux talents !

Alors, Margau a décidé de montrer une nouvelle facette de son talent en performant sur “High Hopes” de Panic at the disco. Un véritable risque selon sa coach qui sait la difficulté de chanter en tant que femme, une chanson dont la tessiture est celle d’un homme. Lara Fabian conseille aussi à “l’une des plus grandes voix de son équipe” de faire très attention au rythme. Margau sera-t-elle à la hauteur ? Lara Fabian n’a que des compliments pour sa “chouette”. “C’est tellement beau ce que tu as fait. Bravo !”

La coach qui connaissait déjà The Voice pour avoir déjà eu le même rôle au Québec, avoue ne pas être très familière avec les K.O. qu’elle juge être une étape “cruelle”. Elle a une faveur à demander : écouter le dernier talent avant de prendre une décision entre les deux derniers de son équipe. Lara Fabian veut aller au bout des auditions. Maintenant que Maria a livré une interprétation dont elle peut être fière selon sa coach, l’heure est venue pour elle de faire un choix... Qui de Margau ou Maria ira au Palais des sports ? D’un côté, “cette voix d’un autre spectre” et de l’autre, “cette femme divine et céleste dont la voix est branchée à une autre fréquence”. “Je vais faire le choix de garder cette fréquence divine qui n’est pas terrestre,” conclue avec émotion Lara Fabian. L’aventure The Voice s’arrête malheureusement ici pour Margau.

The Voice 2020 - Chaque samedi à 21h05 sur TF1