The Voice 2020 - KO LARA FABIAN : Nataly Vetrano chante “Sur un prélude de Bach” de Maurane

Au programme de cette troisième soirée “The Voice 2020 : Les KO” avec l’équipe de Lara Fabian, samedi 18 avril sur TF1, place à Nataly Vetrano.

Nataly Vetrano a cette immense force de traduire la blessure de son âme dans sa voix. Etape après étape, elle a su convaincre sa coach Lara Fabian de la garder sur cette scène de The Voice. “J’ai l’impression que ça fait une éternité que j’attends ça,” confie l’artiste. “Être dans la lumière, c’est trop beau”. Ce soir, elle va devoir prouver qu’elle peut y rester !

Après avoir fait une magnifique déclaration de puissance, elle nous dévoile un aspect plus doux de sa personnalité et de sa voix. Pour cela, l’artiste a choisi un titre d’une chanteuse belge chère au cœur des français et de nos coachs, “Sur un prélude de Bach” de Maurane. “Cette chanson me provoque énormément d’émotions,” confie Nataly. “Le texte fait vraiment écho aux sentiments d’une femme et ces histoires d’amour déçues”. Plus que jamais, Nataly veut être à la hauteur de l’enjeu.

L’émotion a envahi le plateau après la douce interprétation de Nataly. Mais cela a-t-il suffit à Lara Fabian pour être convaincue ? La coach reconnaît qu’elle vit probablement “le moment le plus difficile jusqu’à présent au travers de ce voyage”. “Nataly, tu sais ce qui me lie à toi. Ce qu’on sait qu’on a, toi et moi, en commun sans jamais l’avoir vraiment partagé”. Lara Fabian félicite à nouveau ce talent qu’a Nataly pour “transcender les blessures” en utilisant sa voix. Avec cette chanson empruntée à sa “sœur d’âme”, la coach doit avouer qu’elle n’a pas entendue “Nataly Vetrano” ce soir. L’aventure The Voice s’arrête malheureusement ici pour elle… Mais Lara Fabian lui fait une belle invitation avant de partir : se retrouver sur scène lors de sa tournée pour chanter ensemble. A bientôt Nataly !

The Voice 2020 - Chaque samedi à 21h05 sur TF1