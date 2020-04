KO MARC LAVOINE - Antony Trice chante”Si j’étais là” de Louane

Par| Écrit pour TF1 Le 04/04/20 à 21:45 , mis à jour le 04 Avril 2020 à 21:19 | Voir le site de The Voice

Au programme de cette première soirée “The Voice 2020 : Les KO” avec l’équipe de Marc Lavoine, samedi 4 avril sur TF1 : Antony Trice chante”Si j’étais là” de Louane.

Sa voix éraillée et sa sensibilité à fleur de peau ont conquis les quatre coachs dès sa première apparition. En reprenant à la guitare, Casting de Christophe Maé, en hommage à sa soeur disparue, Antony Trice a définitivement marqué les auditions à l’aveugle de cette saison. Lui pour qui la musique ne permet pas d’oublier “mais de rêver un peu”, The Voice offre l’opportunité de continuer à faire vivre sa soeur à travers sa musique. “J’ai trouvé ma voie aujourd’hui et c’est grâce à elle,” confie le talent.

Sans grande surprise, Antony a choisi d’interpréter une chanson qui fait écho à son histoire et à celle de cette histoire. Avec Si t’étais là de Louane, le jeune artiste espère bien toucher son coach en plein coeur et lui donner l’envie de poursuivre l’aventure avec lui. Mais attention à ne pas trop se laisser envahir par l’émotion… “Le souvenir de ma soeur m’a hanté et je dois transformer tout ça en force,” reconnaît Antony après les conseils de Marc Lavoine. Va-t-il réussir son pari ?

C’est gagné pour Antony Trice ! Marc Lavoine appuie son buzzer sans hésitation à la fin de la prestation de son talent. “Toi, tu es venu ici avec ton enfance parce que tu as perdu quelqu’un de cher. Cette personne t’a laissé quelque chose en partant pour que toi tu vives ta jeune vie d’homme. Peut-être que le plus dur a déjà été fait mais il reste toujours à faire”. Marc Lavoine félicite son talent qui décroche ainsi, sa place pour les lives au Palais des sports. BRAVO ANTONY !

The Voice 2020 - Chaque samedi à 21h05 sur TF1