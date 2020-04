KO MARC LAVOINE - Ifé chante “Glory Box” de Portishead

Au programme de cette première soirée “The Voice 2020 : Les KO” avec l’équipe de Marc Lavoine, samedi 4 avril sur TF1 : Ifé chante “Glory Box” de Portishead.

Ifé ne cesse d’émouvoir son coach depuis son audition à l’aveugle percutante sur le titre “Drowning” de Mick Jenkins. Pour ce jeune artiste originaire du Bénin, la musique est un exutoire pour déverser toute la colère et la peine qui le tourmentent depuis la disparition brutale de son petit frère, il y a trois ans. La musique est salvatrice pour Ifé et cette aventure The Voice lui prouve une nouvelle fois.

Il est le dernier talent à se présenter sur la scène des K.O. de The Voice et Marc Lavoine a déjà attribué les 3 places de son équipe pour les lives. Mais rien n’est joué pour autant. Ifé peut encore faire changer d’avis son coach et il en a bien l’intention. Depuis le début de l’aventure, le jeune artiste a su prouver sa maîtrise instinctive et totale de son art. “Tu donnes une émotion intelligente. Avec beaucoup de goût, de passion et de sérénité. Je suis très heureux de travailler avec toi,” a confié son coach durant les coachings.

Ce soir, il compte sur ses qualités d'interprète pour séduire une nouvelle fois Marc Lavoine avec la chanson Glory Box de Portishead. “Cette chanson parle des couloirs sombres de la vie de quelqu’un et je me suis retrouvé énormément dedans,” confie Ifé. Il revient sur le drame qu’il a vécu, la disparition soudaine de son petit frère en 2016. “Il y a tellement de choses qui se passent à l’intérieur qu’on a l’impression que notre coeur va exploser”. Avec cette chanson, Ifé pense qu’il peut encore “libérer des choses”. Cet artiste “félin” parviendra-t-il à recevoir le ticket gagnant de Marc Lavoine ?

Pour la première fois de la soirée et alors que son équipe est déjà complète, Marc Lavoine appuie sur le buzzer avant même qu’Ifé ne termine sa chanson. Impressionnés, les coachs sont debouts pour applaudir la performance de ce talent hors-normes. En coulisses, c’est le stress qui gagne Antony Trice, Louise Combier et Antoine Delie. En buzzant, Marc Lavoine sait qu’il va devoir faire un choix terrible puisqu’ils ne seront que trois à se rendre aux lives ! Le coach qui ne veut pas faire durer “un suspense insupportable” annonce qu’il se sépare de Louise. “Je crois, en mon âme et conscience, que tu as besoin de travailler encore un peu avant le Palais des sports. J’ai peur que ce soit encore un peu tôt pour toi… Mais si tu continues à travailler et que chantes tes mots et les mots des autres, il y a une étoile pour toi. Si jamais je peux être utile, je serais là. Pardonne moi si tu peux,” demande Marc Lavoine.

