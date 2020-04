KO MARC LAVOINE - Louise Combier chante “Tous les bateaux, tous les oiseaux” de Michel Polnareff

Au programme de cette première soirée “The Voice 2020 : Les KO” avec l’équipe de Marc Lavoine, samedi 4 avril sur TF1 : Louise Combier chante “Tous les bateaux, tous les oiseaux” de Michel Polnareff.

Louise Combier est la seule fille dans l’équipe de Marc Lavoine. La jeune artiste avait ému aux larmes son coach lors des auditions à l’aveugle grâce à son interprétation de “Ton héritage” de Benjamin Biolay. “Elle m’a cueilli tout de suite et ce jour-là, elle m’a retourné,” se souvient d’elle, Marc Lavoine. Lors des battles, Louise avait une fois encore renversé les coeurs grâce à son duo avec Don Pierre sur le titre de Vanessa Paradis, “Dis-lui toi que je t’aime”.

Pour cette nouvelle étape des K.O., Louise a choisi d’interpréter la très “poétique” chanson de Michel Polnareff, “Tous les bateaux, tous les oiseaux”. “Elle a une voix absolument incroyable, porteuse d’une grande émotion,” confie son coach déjà très ému lors des répétitions. “Tu viens percuter notre enfance, notre intime”. Louise va-t-elle parvenir à décrocher l’un des deux tickets gagnants restants ?

Parce qu’il la veut pour la suite de l’aventure dans The Voice, Marc Lavoine lui offre son buzz à la fin de sa prestation émouvante. “Tu es magnifique Louise. J’avais qu’une envie, c’était de venir me blottir dans tes bras. Il y a quelque chose de profondément généreux,” confie Lara Fabian. Ce qu’Amel Bent aime chez Louise, c’est qu’elle est à la fois, “une chanteuse d’hier et d’aujourd’hui. Tu es intemporel et c’est précieux”.

Rebondissement à la fin de l’émission. Alors que Marc Lavoine a offert ses trois places pour les lives au Palais des sports, il buzze avant la fin même de la prestation d’Ifé. Il doit donc faire un terrible choix entre ses talents. Le coach qui ne veut pas faire durer “un suspense insupportable” annonce qu’il se sépare de Louise. “Je crois, en mon âme et conscience, que tu as besoin de travailler encore un peu avant le Palais des sports. J’ai peur que ce soit encore un peu tôt pour toi… Mais si tu continues à travailler et que chantes tes mots et les mots des autres, il y a une étoile pour toi. Si jamais je peux être utile, je serais là. Pardonne moi si tu peux,” demande Marc Lavoine. A bientôt Louise !

The Voice 2020 - Chaque samedi à 21h05 sur TF1