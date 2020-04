KO MARC LAVOINE - Michael Bucquet chante “One” de U2

Au programme de cette première soirée “The Voice 2020 : Les KO” avec l’équipe de Marc Lavoine, samedi 4 avril sur TF1 : Michael chante “One” de U2.

Derrière sa silhouette charismatique et son look de rockstar des seventies, se cache un travailleur acharné qui ne laisse rien au hasard. Michael Bucquet avait bluffé Marc Lavoine lors de son audition à l’aveugle en reprenant Heroes de David Bowie. Pour sa battle face à Kaël sur une reprise très rock du titre de Claude François, Comme d’habitude, Michael a une nouvelle fois électrisé la scène de The Voice et enthousiasmé son coach. “C’est un artiste véritable. Il a une voix exceptionnel, du sex appeal sur scène. Je suis très attaché à lui,” reconnaît Marc Lavoine.

Pour cette terrible étape des K.O, Michael a choisi d’interpréter One de U2. “Je n’avais pas envie de chanter une chanson, j’avais envie de raconter une histoire,” confie le talent à son coach. Une chanson de “chagrin d’amour” pour cet artiste qui n’a pas honte de montrer ses “cicatrices”. Un choix salué par Marc Lavoine qui aime la “puissance émotionnelle” donnée par Michael. “Fais toi confiance !” C’est le conseil du coach avant de monter sur la scène de The Voice. Michael n’a qu’une envie ce soir : rendre fier son coach ! Alors, obtiendra-t-il la dernière place disponible dans l’équipe de Marc Lavoine ?

Marc se lève avant de se rasseoir, bouleversé par la prestation de Michael. Difficile pour le coach de trouver les mots… Mais à la lumière de ce qu’ils étaient promis en travaillant ensemble à savoir “se dire toute la vérité”, il se lance : “Si j’étais un label, je te signerai maintenant. C’est ton histoire qu’il faut que tu racontes et pour ça, il faut du temps. Si je peux me permettre, je voudrai avoir des nouvelles de toi et si je peux être utile, je serais là. Si tu l’acceptes je te donne mon amitié fraternel”. BRAVO MICHAEL !

