KO MARC LAVOINE - Yoann Dejean chante “Elle est d’ailleurs” de Pierre Bachelet

Au programme de cette première soirée “The Voice 2020 : Les KO” avec l’équipe de Marc Lavoine, samedi 4 avril sur TF1 : Yoann Dejean chante “Elle est d’ailleurs” de Pierre Bachelet.

On se souvient de l’audition à l’aveugle de Yoann Dejean, ce “marin d’eau douce” qui avait soulevé le coeur des coachs avec sa reprise de Santiano d’Hugues Aufray. A 26 ans, ce jeune barman est un autodidacte qui partage sa passion en se produisant dans des bars ou devant des amis. En passant tour à tour les étapes des blinds et des battles, Yoann est parvenu à réaliser son premier objectif : partager sa musique avec des millions de téléspectateurs. Ce soir, il monte sur la scène des K.O avec l’envie de décrocher lui aussi sa place pour les lives au Palais des sports.

Son choix de coeur ? Elle est d’ailleurs de Pierre Bachelet. “Yoann, tout me touche en toi. Tes racines, ta grâce mais aussi ta candeur, ton courage et ton humilité. Si je me sens mal, t’es capable de venir me remonter le moral. Tu es cet homme là. Continue de parler des mots, de les chanter et de les jouer mais je ne vais pas te garder,” confie Marc Lavoine avec une fois encore, beaucoup d’émotion. BRAVO YOANN !

The Voice 2020 - Chaque samedi à 21h05 sur TF1