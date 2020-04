The Voice 2020 - KO PASCAL OBISPO : Abi chante “Another day in paradise” de Phil Collins

Au programme de cette ultime soirée “The Voice 2020 : Les KO” avec l’équipe de Pascal Obispo, samedi 25 avril sur TF1, place à Abi.

Son timbre de velours et sa grande intériorité déstabilisent parfois mais provoquent incontestablement l’émotion. “Abi m’a plu tout de suite par sa douceur, par sa technique et sa sensibilité,” raconte Pascal Obispo. Quatre fauteuils retournés lors de son audition à l’aveugle, quatre coachs bluffés par son interprétation au piano de “Lovely” de Billie Eilish. “C’est quelqu’un qui a une grâce quand il chante. C’est langoureux, c’est doux. Un vrai diamant,” confie celui qui a été choisi pour être son coach dans l’aventure The Voice.

Pour tenter de convaincre qu’il a sa place pour la demi-finale en direct, Abi renoue avec ce piano qu’il avait délaissé aux battles. Il interprète “Another day in paradise” de Phil Collins. En répétitions, Pascal Obispo se montre exigeant avec son protégé. “Oui, c’est joli mais j’attends plus de lui”. Son coach sait qu’il n’a pas encore tout montré. “T’es en train de chanter pour toi, chante pour nous,” lui conseille-t-il. Abi doit absolument apprendre à s’ouvrir et sortir de sa réserve. “La plupart du temps, je me trouve nul,” confie le timide talent. Saura-t-il prendre confiance sur la scène des K.O ?

La réponse est oui si l’on en croit le buzz de Pascal Obispo sur les dernières notes de sa prestation. “Tu m’as fait pleurer”, glisse-t-il à l’oreille de son talent. “Abi, pour moi, c’est quelqu’un de très spécial qui se demande toujours ce qu’il fait là. Ce soir, il a encore franchi une étape,” félicite le coach. “Il est encore à la moitié de ce qu’il peut montrer”. Direction les demi-finales en direct. BRAVO ABI !

