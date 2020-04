The Voice 2020 - KO PASCAL OBISPO : Baby J chante “Bang bang” de Nancy Sinatra

Au programme de cette ultime soirée “The Voice 2020 : Les KO” avec l’équipe de Pascal Obispo, samedi 25 avril sur TF1, place à Baby J.

Plus la compétition avance et plus elle s’impose. Sauvage, touchante, Baby J veut plus que tout atteindre la demi-finale ! Dès son audition à l’aveugle, en reprenant “Les portes du pénitencier” de Johnny Hallyday, cette jeune artiste a mis “une gifle” à Pascal Obispo qui n’a jamais été déçu depuis. “Cette petite bonne femme qui balance une puissance pareille, c’est fantastique”. Le coach ne s’en cache pas. Il a eu un “petit coup de coeur” pour elle. Mais va-t-il la garder dans son équipe pour la demi-finale alors que les places sont de plus en plus chères ?

Pour convaincre Pascal Obispo de lui faire confiance, Baby J a choisi d’interpréter “Bang bang” de Nancy Sinatra dans une version plus rock. Lors des premières répétitions, ce qui inquiète le coach ce n’est pas la voix de sa protégée mais bien sa coiffure. Elle ne cesse de se relever les cheveux lors de sa prestation. “J’adore son concept de chevelure mais je veux voir Baby J. Attache-les,” conseille le coach coiffeur. Baby J n’a pas l’intention de laisser son rêve s’envoler à cause de ses cheveux. Pascal Obispo peut compter sur elle !

Place au show ! Electrique et puissante, Baby J met le feu au plateau. Pascal Obispo n’attend même pas la fin de sa prestation pour appuyer sur son buzzer. Enthousiaste et heureux, il veut poursuivre l’aventure The Voice avec la jeune artiste. “Elle a encore fait beaucoup de progrès par rapport à ses deux précédentes prestations,” souligne le coach. “On est tous d’accord,” félicite Lara Fabian. BRAVO BABY J !

