The Voice 2020 - KO PASCAL OBISPO : Hakob chante “Vivre pour le meilleur” de Johnny Hallyday

Le 25/04/20

Au programme de cette ultime soirée “The Voice 2020 : Les KO” avec l’équipe de Pascal Obispo, samedi 25 avril sur TF1, place à Hakob.

Ce soir, c’est une chanson en hommage à sa maman que le benjamin de la compétition a choisi d’interpréter. En reprenant “Vivre pour le meilleur” de Johnny Hallyday, Hakob espère bien convaincre son coach qu’il a sa place sur la scène des demi-finales en direct. Il ne reste plus qu’une place dans l’équipe de Pascal Obispo et encore trois talents à se présenter sur la scène de The Voice. Le coach choisira-t-il de l’offrir à son jeune talent de 16 ans ? Place au show !

C’est à genoux et sous les applaudissements chaleureux du public et des coachs qu’Hakob termine sa performance. Pascal Obispo félicite d’abord “les progrès hallucinants” de son protégé. “Merci d’avoir interprété cette magnifique chanson”. Mais le coach s’interroge sur le jeune âge d’Hakob. Est-il prêt pour affronter la suite de la compétition ? “Je crois qu’aujourd’hui, il y a encore plein de choses à faire et à gagner chez toi. Je pense que tu n’es pas encore tout à fait prêt même si à 16 ans, c’est déjà extraordinaire ce que tu fais”. L’aventure s’arrête malheureusement ici pour Hakob. Belle continuation à lui !

