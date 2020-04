The Voice 2020 - KO PASCAL OBISPO : LudySoa & Nathan chantent “In my blood” de Shawn Mendes

Au programme de cette ultime soirée “The Voice 2020 : Les KO” avec l’équipe de Pascal Obispo, samedi 25 avril sur TF1, place à LudySoa & Nathan.

LudySoa et Nathan sont frères et sœurs. Arrivés tout droit de Madagascar pour vivre l’aventure de The Voice, ils ont su conquérir le coeur de Pascal Obispo par leur fraîcheur et leur harmonie. “Je les adore,” avoue le coach. Pour tenter de décrocher leur place en demi-finale, LudySoa et Nathan interprètent un titre de la popstar Shawn Mendes, “In my blood”. “C’est une chanson qui nous touche profondément,” confie la grande soeur. En répétition, Pascal Obispo veille sur ses petits protégés. Attention à ne pas être en battle mais bien en duo ! “Le problème, c’est qu’on a des déplacements sur scène et on en oublie notre complicité de frère et soeur,” expliquent LudySoa et Nathan. “Alors que c’est ce que l’on ressent que l’on a envie de transmettre”.

Pascal Obispo tient vraiment à ce qu’ils saisissent cette chance de chanter ensemble. “Je veux qu’ils nous fassent vibrer et qu’ils nous montrent pourquoi ils sont à deux,” confie-t-il avant leur passage sur scène. Quelques minutes avant de chanter, Nathan craque sous la pression du stress… Heureusement, il peut compter sur sa grande sœur pour le remotiver. “Moi, cette chanson, je te la dédie,” lui lance-t-elle quelques secondes avant le show. Vont-ils surmonter leur stress et partager leur joie d’être ensemble avec le public ? L’heure de vérité a sonné !

LudySoa et Nathan nous ont offert une belle prestation et pour cela, leur coach veut les remercier. “Depuis le début, tous les deux m’ont accroché. Sans doute par leur fratrie et le fait qu’ils fassent de la musique ensemble. Ça me touche profondément,” raconte Pascal Obispo qui souligne un choix de chanson difficile. Pour LudySoa et Nathan, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. “La mauvaise nouvelle, c’est que je ne vais pas vous garder pour la suite parce que vous avez encore des choses à travailler. Par contre, j’aimerais bien vous voir en dehors et peut-être essayer de construire quelque chose avec vous après,” propose le coach qui leur offre une invitation dans son studio. Belle continuation LudySoa & Nathan !

