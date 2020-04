The Voice 2020 - KO PASCAL OBISPO : Nessa chante “La isla bonita” de Madonna

Au programme de cette ultime soirée “The Voice 2020 : Les KO” avec l’équipe de Pascal Obispo, samedi 25 avril sur TF1, place à Nessa.

De ses racines gitanes, elle tire une personnalité forte et indépendante qui ne laisse personne indifférent. Nessa, c’est “le mystère et un caractère en acier bien trempé” pour son coach. La jeune artiste qui se bat contre les traditions pour pouvoir chanter sur scène a beaucoup de charisme quand elle chante. “Il y a un truc bouleversant chez elle,” confie Pascal Obispo.

Ce soir, pour tenter de se qualifier pour la demi-finale, Nessa a choisi de raconter une histoire qui pourrait être la sienne : “La isla bonita” de Madonna. Le récit d’une jeune femme qui rêve de partir sur une île pour sortir de son quotidien. Pour Nessa, son échappatoire, c’est la musique et “mon isla bonita, c’est The Voice”. En répétitions, son coach tient à la mettre en garde sur ses notes. “Tu t’écoutes un peu trop chanter,” pense ce dernier. Mais pour Nessa qui doit “faire la belle en même temps”, ce n’est pas évident. Pascal Obispo lui rappelle qu’elle est là uniquement pour chanter. “Nessa ne lâche pas. Elle est dans le contrôle et ça l’empêche d’être vraie”. L’artiste cache un manque de confiance malgré sa carapace de femme forte. Saura-t-elle être dans la vérité pour toucher son coach en plein coeur ?

Il est temps pour Pascal Obispo de prendre une décision. Oui ou non, Nessa mérite-t-elle sa place aux côtés de Baby J, déjà qualifiée ? “J’apprécie beaucoup ce qu’elle dit et ce qu’elle est. Maintenant, on est dans la compétition et elle est exigeante. Ce soir, tu as essayé de contrôler ta voix et tu n’as pas toujours été très juste. Tu me détournes ainsi de ce que j’aime le plus profondément chez toi, ce pourquoi tu es là. Je ne veux pas te garder,” conclu avec douceur Pascal Obispo. Belle continuation Nessa !

The Voice 2020 - Chaque samedi à 21h05 sur TF1