The Voice 2020 - KO PASCAL OBISPO : Verushka chante “Total eclipse of the heart” de Bonnie Tyler

Au programme de cette ultime soirée “The Voice 2020 : Les KO” avec l’équipe de Pascal Obispo, samedi 25 avril sur TF1, place à Verushka.

Personne n’a oublié l’audition à l’aveugle de Verushka sur le titre de Screamin’ Jay Hawkins, “I put a spell on you”. Survoltée, détonnante et puissante, l’artiste avait littéralement mis le feu au plateau. “Sa force, c’est qu’elle capte énormément l'attention du public grâce à sa voix et sa présence. Elle arrive à provoquer aussi beaucoup d’émotion grâce à son vécu,” raconte Pascal Obispo.

Après avoir fait la démonstration qu’elle avait tout d’une showgirl en puissance, Verushka veut se dévoiler comme jamais lors de cette étape des K.O. Pour cela, elle a choisi d’interpréter “Total eclipse of the heart” de Bonnie Tyler. “Cette chanson, c’est aussi personnel. Je suis quelqu’un qui est en manque d’affection. Ma famille est loin de moi et je n’ai pas de chaleur masculine à mes côtés qui me remonte,” confie tendrement celle que l’on appelle “la tigresse”. Verushka sensible ? C’est la promesse de ce soir. Mais Pascal Obispo lui conseille de ne pas truquer sa voix pour toucher directement en plein coeur. Saura-t-elle émouvoir son coach et le public ?

C’est une standing ovation pour Verushka ! Pari gagné même si Pascal Obispo n’a pas encore pris sa décision. “Bravo,” félicite ce dernier. “Tu as mis ton gospel et ta soul au service de la grande variété et ça te va à ravir. Tu étais merveilleuse et je t’ai redécouverte ce soir,” commente Amel Bent. “C’était très féminin et très tendre. Il y avait beaucoup d’amour dans ce que vous avez fait ce soir,” souligne à son tour Marc Lavoine. Pour Pascal Obispo, il ne fait aucun doute qu’il a encore des choses à travailler avec Verushka et c’est pour cela qu’il l’emmène avec lui en demi-finale. BRAVO VERUSHKA !

