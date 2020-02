The Voice 2020 - Laure chantera avec Lara Fabian à l'Olympia

Au programme des auditions à l’aveugle de The Voice, ce samedi 15 février 2020, sur TF1 : Laure chante “Je m’appelle Bagdad” de Tina Arena.

Laure chante depuis son plus jeune âge. Après le baccalauréat, elle part en vacances avec sa famille à Londres où elle découvre les comédies musicales. Ce fut un déclic pour la jeune fille: elle veut en faire son métier. Elle décide de s’inscrire dans une école de comédie musicale. Seulement la jeune fille tombe malade et ses cordes vocales sont touchées. Elle ne peut alors plus parler ni chanter. Laure mettra 2 ans à guérir et plus déterminée que jamais, elle intègre l’école qu’elle souhaitait. Aujourd’hui, participer à The Voice est un rêve pour cette battante.

Sur la scène des auditions à l’aveugle, Laure chante “Je m’appelle Bagdad” de Tina Arena. Lara Fabian, Pascal Obispo et Amel Bent sont séduits par la performance de Laure. “Vous la chantez merveilleusement bien, bravo,” félicite Pascal. De son côté, Lara a eu des “frissons monstrueux”. “J’ai été troublée par votre voix. Vous avez su gérer sa force pour nous raconter cette histoire”. Amel remercie Laure “pour ce beau moment d’humanité”. Alors que la talent s’apprête à choisir son coach, Lara va lui faire une proposition qu’on ne peut pas refuser : chanter avec elle à l’Olympia. Déstabilisée, Laure ne sait plus qui choisir. “Je vais aller avec Pascal Obispo,” se décide enfin la talent. Bienvenue dans The Voice.

