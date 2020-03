The Voice 2020 - Loïs Vacchetta : "Je veux partager mon plaisir d'être sur scène"

Pour cette troisième soirée des battles de “The Voice 2020”, dans l’équipe de Marc Lavoine : Loïs a conquis son coach. Interview.

Loïs, racontez-nous rapidement votre parcours. Pourquoi participer à The Voice ?

Ça fait plusieurs années que je mène plusieurs projets musicaux assez éclectiques de mon côté. Cette année, j’étais en pleine préparation de mon EP lorsque Bruno Berberes m’a contacté pour passer le casting de The Voice. J’ai pensé que c’était le bon moment pour moi.

La battle avec Pierre, sur ce titre des Doors, c’était une belle annonce ?

La rencontre avec Pierre s’est très bien passée. On a très vite eu un bon feeling ! Aujourd’hui, on est même devenus amis. Pierre et moi, c’est une vraiment une belle rencontre. Pour moi, chanter sur un titre des Doors était évidemment une belle annonce. Marc a su cerner nos deux personnalités. Il a même dit qu’avec Pierre, on avait chacun un côté de Jim Morrison. Ça m’a fait rire !

Comment vous vous êtes préparé à cette battle ?

Je n’avais pas du tout l’esprit de compétition en arrivant sur cette étape des battles. Le vrai challenge était de laisser ma guitare pour monter sur scène. Je n’ai pas du tout l’habitude de chanter sans. Mais ça m’a fait plaisir qu’on m’impose ça parce que je ne me l’aurais jamais imposé. Finalement, je me suis senti vraiment chanteur et pas seulement musicien. Ça m’a aussi offert une liberté de mouvement sur la scène que je ne peux pas avoir habituellement. J’étais beaucoup plus libre.

Vous êtes content de votre prestation ?

Comme aux auditions à l’aveugle, je me suis présenté au public comme si j’allais faire un concert. J’étais là pour faire un live, donner du plaisir sur scène et en prendre. Notre première envie avec Pierre était d’offrir un show au public, une prestation qui décoiffe. Le challenge était avant tout artistique. On avait envie de ce beau duo. Je pense qu’on a relevé le défi parce qu’on s’est vraiment éclatés. On s’est fait plaisir !

Marc Lavoine vous a choisi. Qu’avez-vous ressenti à ce moment-là ?

C’était une surprise. Je n’étais pas préparé à passer l'étape des auditions à l'aveugle donc encore moins celle des battles. Honnêtement, je pensais que Pierre serait choisi par Marc. Comme je m’entends super bien avec lui, c’est toujours difficile… J’aurais vraiment aimé continuer l’aventure avec Pierre mais c’est forcément un bonheur.

Et maintenant, vous appréhendez les KO ?

J’y vais tranquille. Mon objectif en participant à The Voice est d’enrichir mon expérience, de mettre en lumière mes projets artistiques et de rencontrer des professionnels de la musique. Je fais tout pour donner le meilleur à chaque fois sur scène et on verra ce que l’avenir me réserve.