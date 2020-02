The Voice 2020 - Loïs Vacchetta reprend Serge Gainsbourg, "Pascal Bloqué" en colère contre Marc Lavoine

Au programme des auditions à l’aveugle de The Voice, ce samedi 15 février 2020, sur TF1 : Loïs Vacchetta chante “Melody Nelson” de Serge Gainsbourg.

Depuis toujours, Loïs baigne dans la musique grâce à son papa, bassiste et à sa maman, chanteuse. Il commence à jouer de la guitare très jeune. Enfant, il n’était pas sûr de lui et la musique a donné un sens à ce qu’il était. Aujourd’hui, Loïs vit de sa passion. Le jeune homme de 28 ans participe à The Voice pour avoir la chance de jouer avec des musiciens et pour s’éclater sur scène. Il interprète ce soir "Melody Nelson", une chanson d’amour de Serge Gainsbourg.



Marc Lavoine et Pascal Obispo se retournent dès les premières notes mais le premier coach a eu le temps de bloquer le second. Pascal est le seul coach à avoir été bloqué par ses trois complices coachs. “T’as tout déchiré,” commente “Pascal bloqué”. “Un grand avenir devant toi,” promet Marc. “T’as une voix incroyable et tu joue très bien de la musique”. Amel et Lara félicitent aussi Loïs même si elles ne se sont pas retournés.

The Voice 2020 - Chaque samedi à 21h05 sur TF1