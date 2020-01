The Voice 2020 - Louise Combier bouleverse Marc Lavoine devant les yeux émus de son papa (Replay)

Au programme des auditions à l’aveugle de The Voice, ce samedi 25 janvier 2020, sur TF1 : Louise Combier chante “Ton héritage” de Benjamin Biolay.

Née dans une famille de musiciens, Louise baigne depuis toujours dans cet univers. Elle étudie aujourd’hui la musique avec l’espoir d’en faire son métier. Pour son Audition à l’Aveugle, la jeune fille veut rendre fier son père, présent dans le public. Il lui a transmis son exigence de toujours travailler pour atteindre la perfection même si lui n'est jamais monté sur scène. L’enjeu est clair: Louise veut prouver que si avec sa timidité, elle réussit à monter sur le plateau, alors lui aussi en est capable. “J’espère que mon père sera fier de moi,” confie la jeune artiste avant de se lancer.

"Marc Lavoine te mérite et tu le mérites"

Sur la scène des auditions à l’aveugle, Louise chante “Ton héritage” de Benjamin Biolay. Marc Lavoine est pris par l’émotion dès les premières notes. Bouleversé par la prestation de Louise, il sera le seul à se retourner mais qu’importe. La jeune artiste décroche ainsi son ticket pour les battles. “Bravo Louise, tu es une très belle interprète,” souligne Amel Bent. “J’avais la meilleure place. Je ne me suis pas retournée parce que j’étais aux premières loges d’un Marc Lavoine que je n’ai jamais vu comme ça. J’ai vu mon copain bouleversé et c’était merveilleux. Je n’avais pas envie de me battre avec lui aujourd’hui. Il te mérite et tu le mérites”. Marc Lavoine qui reprend doucement ses esprits lui demandera simplement “de ne pas beaucoup changer et de ne pas te laisser corrompre. Reste comme tu étais là”. “Le fait que Marc Lavoine se retourne, c’est tout ce que j’espérais,” confie Louise en sortie de scène. Bienvenue dans The Voice !

The Voice 2020 - Chaque samedi à 21h05 sur TF1