The Voice 2020 - Ludysoa et Nathan : Les frères et soeurs apportent le soleil de Madagascar (Replay)

Au programme des auditions à l’aveugle de The Voice, ce samedi 29 février 2020, sur TF1 : Ludysoa et Nathan interprètent “Ravoravo”, un chant Malgache.

Nés à Madagascar, Ludysoa et Nathan sont des frères et sœurs fusionnels. Depuis tout petits, ils font tout ensemble. Ils commencent par poster des vidéos d’eux chantant sur les réseaux sociaux et se font inviter sur des émissions locales. Ils connaissent alors une petite popularité sur leur île natale. Aujourd’hui ils vivent en France et se présentent sur la scène de The Voice pour représenter leur île. Ils reprennent un chant traditionnel Malgache, qui leur est cher “Ravoravo”, puisque c’est la chanson avec laquelle ils ont commencé à chanter. “On va essayer de ramener du soleil sur le plateau,” promettent le frère et la soeur. Vont-ils parvenir à réchauffer le cœur des coachs ?

Place au show ! Amel Bent est presque immédiatement séduite. Pascal Obispo ne tarde pas à la rejoindre pour profiter du spectacle. Ludysoa et Nathan peuvent se réjouir d’avoir fait danser les coachs et le public. “J’ai aimé vos deux voix et votre énergie. Vous êtes deux soleils et vous propagez la joie et la bonne humeur,” félicite Amel. “C’est hyper frais et joyeux,” ajoute Pascal. “On a envie de faire de la musique et de danser avec vous. On a besoin de votre fraîcheur”. Marc Lavoine ne s’est pas retourné mais ils félicitent aussi les deux jeunes talents. Il est temps pour Ludysoa et Nathan de faire un choix. Qui d’Amel ou Pascal obtiendra leurs faveurs ? Le frère et la soeur décident de demander à leur maman de trancher. Leur coach sera Pascal ! Direction les battles maintenant.

The Voice 2020 - Chaque samedi à 21h05 sur TF1