The Voice 2020 - Manne ambiance Amel Bent avec “One Kiss” de Dua Lipa (Replay)

Au programme des auditions à l’aveugle de The Voice, ce samedi 29 février 2020, sur TF1 : Manne chante “One kiss” de Dua Lipa.

Manne a 22 ans et travaille dans une chocolaterie. Malgré sa passion pour le chocolat, ce travail est assez répétitif et la jeune femme commence à chanter pour passer le temps. La musique représente une part de folie qui lui permet de sortir de son quotidien et surtout de partager des émotions. Aujourd’hui, Manne a envie de vivre de la musique. Pour elle, The Voice est un véritable coup de pouce qu’elle compte bien saisir. “Si t’es motivée et que tu as la passion, tu peux enfoncer toutes les portes que tu veux,” pense la jeune artiste.



Sur la scène des auditions à l’aveugle, Manne chante “One kiss” de Dua Lipa. Amel Bent n’a besoin de quelques notes pour être convaincue. La coach est en folie face à la performance de Manne. Bonne nouvelle, elle n’aura pas à se battre avec ses petits camarades pour la garder dans son équipe. En étant la seule à se retourner, Amel recrute son talent sans négociation. “Merci pour mes oreilles, merci pour mon humeur, merci pour cette fraîcheur,” commence Amel. Elle félicite sa voix soul et rhythm and blues, pleine d’émotion. Ensemble, elles vont faire de belles choses ! Bravo Manne, bienvenue dans The Voice.

