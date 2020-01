The Voice 2020 - Maria et "ses étoiles" bouleversent les coachs, Lara Fabian en larmes

Au programme des auditions à l’aveugle de The Voice, ce samedi 18 janvier 2020, sur TF1 : Maria chante “Danny Boy”, un chant irlandais.

Maria est irlandaise, née à Dublin, qui vit en Lorraine depuis 27 ans auprès de son mari et de ses sept enfants. “Ça ne se voit pas mais je suis aussi aveugle. J’étais à l’école et soudainement, à l’âge de 9 ans, je suis devenue aveugle,” découvrent les téléspectateurs dans son portrait. “En 1985, j’ai eu l’honneur de représenter mon pays l’Irlande, au grand concours de l’Eurovision. Pour moi, j’étais en train de réaliser un rêve”. A la naissance de ses enfants, Maria décide de mettre sa carrière entre parenthèse pour se consacrer à son rôle de maman mais garde un lien avec la musique en transmettant sa passion à ses enfants. Ce soir, 5 d’entre eux montent sur scène avec elle pour l’accompagner et la soutenir dans cette incroyable expérience. The Voice leur donne l’occasion de faire “quelque chose de magique en famille”. “Un jour, je ne serais plus là et je veux que cette prestation, comme une petite étoile, reste dans leur mémoire,” confie Maria.

Sur la scène des auditions à l’aveugle, elle interprète un chant irlandais “Danny Boy”. Pascal Obispo, Marc Lavoine et Lara Fabian sont séduits par sa voix unique. A la fin de sa prestation, Maria reçoit les applaudissements des coachs et du public. Tous sont touchés par sa prestation… Sur scène, l’artiste se confie : “Quand j’étais petite, j’étais fascinée par les étoiles mais depuis 40 ans, je ne les vois plus. Ce n’est pas grave parce qu’au fil des années, les étoiles sont venues jusqu’à moi, mes sept enfants”. “Moi j’ai un peu de mal à parler,” avoue Pascal Obispo. “J’ai trouvé votre interprétation merveilleuse, vous m’avez vraiment touché. Merci. On est chanceux de vous avoir dans cette émission”.”J’ai entendu, dès la première note, toutes les étoiles dont vous avez parlé,” confie Lara Fabian. “C’est extrêmement bouleversant. Je voudrais vous remercier pour l’incroyable émotion que vous nous avez transmise. Vous êtes une inspiration, madame”.



Pour Marc Lavoine, Maria a fait “un cadeau merveilleux à tout le monde ce soir”. “Il y a une vérité dans votre façon d’interpréter les choses. Vous êtes comme une colombe qui chante”. Il est temps pour Maria de faire un choix. Avec quel coach va-t-elle poursuivre l’aventure ? “J’avais une petite idée avant de venir sur scène et je vais la garder : Lara”. “Merci, on va faire de belles choses,” confie sa coach avec beaucoup d’émotion. Maria et toute sa famille quittent le plateau. C’est à cet instant que Lara Fabian s’effondre... "Il y a un truc que je n’ai pas pu dire mais il y a un truc avec ma maman," confie-t-elle à ses amis coachs.

The Voice 2020 - Chaque samedi à 21h05 sur TF1